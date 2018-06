Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 21 milhões na quarta

Elvis Pereira, do estadao.com.br,

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 986 da Mega-Sena, sorteada neste sábado, 12. Os números sorteados em Ipameri, Goiás, foram 06 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32. O prêmio ficou acumulado em R$ 17.649.132,28 e a estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que o sorteio de quarta-feira, 16, pague R$ 21 milhões. A Quina teve 120 acertadores que vão levar R$ 15.043,78 cada um. Já a Quadra teve 7.953 acertadores que devem receber R$ 226,99. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (990) é de R$ 4.058.889,55, segundo a Caixa.