Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.028 da Mega-Sena. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece no dia 10, é de R$ 32 milhões. Os números sorteados neste sábado em Ribeirão Preto são: 20 -26 -34 -51 -52 -54. A Quina foi acertada por 66 apostadores e cada um leva o prêmio de R$ 39.415,99. Já a Quadra teve 5.453 ganhadores com R$ 477,07 para cada um deles.