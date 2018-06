Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 989 da Mega Sena e o prêmio do próximo sorteio, no sábado, deve chegar a R$ 52 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira, 23, no município paranaense de Toledo, foram: 02 - 21 - 27 - 29 - 32 - 38. A Quina teve 130 acertadores que vão levar R$ 23.437,38 cada um. Já a Quadra teve 10.296 acertadores que devem receber R$ 295,93.