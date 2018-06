Mega Sena acumula e deve pagar R$ 9 milhões Ninguém acertou as seis dezenas sorteados no concurso de número 859 da Mega Sena. O prêmio previsto era de R$ 7,6 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números sorteados na quarta-feira, 18, em Curitiba foram: 09 - 12 - 34 - 46 - 47 - 57. O concurso de número 860, que corre no sábado, 21, deve pagar R$ 9 milhões. A Quina teve 35 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 18.296,99. 3.275 apostadores acertaram a Quadra, cujo prêmio é de R$ 194,80.