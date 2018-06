Mega-Sena acumula e estima prêmio de R$ 15 milhões

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br

Nenhum apostador acertou os seis números sorteados nesta quarta-feira, 13, no concurso 1.144 da Mega-Sena e o prêmio ficou acumulado em R$ 11.724.753,92. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal na cidade de Torres, Rio Grande do Sul. A CEF estima que o prêmio a ser pago no próximo sábado, 16, alcance o valor de R$ 15 milhões.

Os números sorteados foram: 01 - 10 - 18 - 19 - 44 - 49.

92 apostadores fizeram a Quina e receberão R$ 14.090,42 cada, enquanto 6.105 pessoas acertaram a Quadra e vão ganhar R$ 303,33 cada uma.