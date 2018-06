Mega Sena acumula e paga R$ 4 milhões no próximo concurso

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1122 da Mega Sena. Com isso, o prêmio previsto para o próximo concurso chega a R$ 4 milhões. As dezenas sorteadas foram 26-44-46-49-55-56.

A quina teve 20 ganhadores, que receberão prêmio de 56.270,34. A quadra saiu para 2.425 apostadores, com prêmio de 662,97.

na última quarta feira, um apostador paulista havia ganhado, sozinho, um prêmio de R$ 22 milhões, que vinha se acumulando há quatro concursos.