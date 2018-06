Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1123 da Mega Sena, sorteada na noite desta quarta-feira,4, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com isso, o prêmio previsto para o próximo concurso chega a R$ 6 milhões. As dezenas sorteadas foram 04-14-19-39-45-60.

A quina teve 51 ganhadores, que receberão prêmio de R$ 20.674,90. A quadra saiu para 3.386 apostadores, com prêmio de 444,86.