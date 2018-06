Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões no próximo sorteio

São Paulo - O concurso de número 1.285 da Mega-Sena, sorteado no sábado, acumulou e o próximo sorteio, na quarta-feira, 25, poderá pagar R$ 32 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas no sábado, em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, foram: 10-15-28-31-33-38.

Ao todo, 127 pessoas acertaram a Quina e receberão R$ 20.125,56 cada. Outras 9.744 pessoas acertaram a Quadra e ganharão R$ 374,72 cada.

A Mega-Sena realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 2.