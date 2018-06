Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 3,5 milhões

Ninguém acertos as dezenas do concurso 1.061 da Mega-Sena e o prêmio foi acumulado em R$ 1.591.415,12. Os números foram sorteados nesta quarta-feira, 1º, em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, pelo Caminhão da Sorte da Caixa Federal.

Houve 29 apostas que acertaram a Quina e serão premiadas individualmente com R$ 29.790,04. Outras 2.579 acertaram a Quadra e receberão R$ 334,98.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 4, é de R$ 3,5 milhões.

Os números sorteados foram: 09 - 21 - 23 - 30 - 41 - 56