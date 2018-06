Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 32 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena desta noite de quarta-feira, 10. Assim, ao acumular pela sétima vez consecutiva neste ano, o prêmio a ser pago no sábado, 13, pode chegar a R$ 32 milhões, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas do concurso 1.152, realizado em Santos, no Litoral Sul de São Paulo, foram:14-20-29-36-44-47. Noventa e nove apostadores acertaram a Quina e ganharão de R$ 21.940,52 cada. Já a Quadra foi acertada por 6.884, com prêmio de R$ 450,75.