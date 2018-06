Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 38 milhões

A Mega-Sena acumulou pela quinta vez seguida e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, no sábado, 18, é de pelo menos R$ 38 milhões pelas seis dezenas. O sorteio do concurso 1.091 aconteceu na noite desta quarta-feira, 15, em Crato, cidade do sul cearense.

Os números sorteados foram 17, 23, 24, 27, 49 e 56. Segundo a Caixa Econômica Federal, 146 apostas acertaram na Quina e vão levar quase R$ 18.821,58 mil cada. A Quadra, acertada em 12.471 apostas, pagará individualmente R$ 314,78.