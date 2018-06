Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 70 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio 1.156 da Mega-Sena desta noite de quarta-feira, 17. É a décima vez consecutiva que o prêmio acumula. A Caixa Econômica Federal estima que prêmio pode chegar a de R$ 70 milhões no próximo sorteio, no sábado, 27.

Veja também:

Funcionária esqueceu de registrar aposta, diz dono de lotérica

As dezenas sorteadas em Florianópolis, Santa Catarina, foram: 09-24-31-44-48-49. A Quina foi acertada por 210 jogadores que ganharão de R$ 21.432,57 cada. Já a Quadra teve 15.420 sorteados, com prêmio de R$ 416,97.

Confusão

No último sábado, um grupo de moradores de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, acertou as seis dezenas da Mega-Sena em um "bolão" oferecido pela agência, mas o jogo não foi lançado no sistema de controle da Caixa, o que os impediu de receber o prêmio.

A lotérica teve suas atividades suspensas pela Caixa no final da tarde de segunda-feira, 22, não podendo prestar serviços bancários, recolher apostas ou vender bilhetes de jogos oficiais. A polícia investiga o caso e já ouviu 20 dos 25 apostadores que reclamam o direito aos R$ 52 milhões sorteados.