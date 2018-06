Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 12 mi no sábado Sem acertadores, o concurso 1.129 da Mega-Sena acumulou, e o prêmio pode chegar a R$ 12 milhões no próximo sorteio, sábado, 28. As dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 25, foram: 12-17-19-32-47-55.