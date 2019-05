Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 170 milhões; veja números do sorteio

A Mega-Sena acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 2.148, realizado na noite deste sábado, 4, em São Paulo. O próximo concurso, número 2.149 será na próxima terça-feira, 7, com prêmio estimado em R$ 170 milhões.

Foram sorteadas as dezenas: 08 - 15 - 32 - 33 - 58 - 59.

A quina teve 296 acertadores e cada um levará R$ 37.666,84. Outros 21.684 apostadores acertaram a quadra e cada um receberá R$ 734,53.

O prêmio está agora acumulado há 13 sorteios consecutivos, recorde desde a sua criação em 1996. Estimado em R$ 170 milhões, o valor a ser pago na próxima semana, se houver vencedor, é considerado o terceiro maior entre os sorteios regulares, excluindo os sorteios da Mega da Virada.

Em valores corrigidos pela inflação, a maior premiação já paga foi a da Mega da Virada de 2014: R$ 346,2 milhões a quatro ganhadores. Em premiações regulares, o concurso 1.764, em novembro de 2015, pagou a um só ganhador R$ 247,6 milhões.