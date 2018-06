Mega Sena acumula e pode pagar R$ 18 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 880 da Mega Sena. O sorteio foi realizado no sábado, 30, em Lages, em Santa Catarina, pelo Caminhão da Sorte. O prêmio ficou acumulado em R$ 16.033.853,70. As dezenas sorteadas foram: 25 - 30 - 37 - 46 - 49 - 51. A Quina teve 46 acertadores, que vão levar R$ 28.154,03 cada. Já a Quadra teve 4.314 acertadores, que devem receber R$ 299,07. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado na próxima quarta-feira, 4 de julho, é de R$ 18 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (885) é de R$ 1.618.856,77.