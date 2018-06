Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 24 milhões neste sábado

A Mega-Sena acumulada poderá sortear R$ 24 milhões neste sábado, 11. Para levar o dinheiro do concurso 1.987, o apostador deve acertar os seis números da rodada.

Quem quiser tentar a sorte poderá fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do Brasil. A aposta mínima custa R$ 3,50. Além disso, clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) possuem algumas facilidades e podem fazer suas apostas por computadores e smartphones.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.