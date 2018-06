Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 27 milhões na próxima quarta

SÃO PAULO- Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.205 da Mega Sena realizado pela Caixa Econômica neste sábado, 14, em Bauru, no interior de São Paulo. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na próxima é quarta, é de R$ 27 milhões.

Acertaram cinco números 141 apostadores (prêmio de R$ 15 mil) e fizeram a quadra 9.645 apostadores (prêmio de R$ 313). Os números sorteados foram: 04 - 13- 14- 26 - 29 - 35.