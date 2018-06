Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões neste sábado

O prêmio da Mega-Sena sorteado nessa quarta-feira, 26, estimado em R$ 25 milhões, não obteve vencedores. Para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado, 29, a Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 33 milhões.

O último sorteio, realizado em Osasco (SP), teve 103 ganhadores da quina, que obtiveram a quantia de R$ 28.656,30 e mais de 8 mil pessoas receberam R$ 512,03 pela quadra. Os números sorteados foram 02 - 43 - 47 - 48 - 49 - 55.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 2 e os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País.