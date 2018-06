SÃO PAULO - A Mega Sena acumulou, na noite deste sábado, 11, e deve pagar R$ 35 milhões no próximo sorteio, a ser realizado na próxima quarta-feira. As dezenas sorteadas no concurso 1.291 foram: 18-40-47-54-57-58.

Ao todo 49 apostadores acertaram a Quina, com prêmio de cerca de R$57,9 mil; a Quadra premiou outros 5.416, que receberão quase R$ 749 cada.