Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 38 milhões nesta quarta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.210 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 23, em São Paulo. O prêmio acumulou e poderá pagar R$ 38 milhões na quarta-feira, 27. Confira as dezenas sorteadas: 11 - 17 - 24 - 25 - 33 - 34.

A quina teve 81 apostas ganhadoras; cada uma receberá 36.572,74. A quadra teve 5.910 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 716,07. Quem quiser tentar a sorte poderá fazer suas apostas até as 19 horas em qualquer lotérica do País ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 4,50. É possível também fazer apostas online a partir de R$ 30 pelo site das Loterias da Caixa Econômica Federal.

Reajuste dos preços das loterias

Após quatro anos sem aumento, a Caixa Econômica Federal informou que o reajuste nos preços das loterias teria início em novembro. O preço do jogo simples da Mega-Sena - principal modalidade oferecida pela Caixa - foi reajustado de R$ 3,50 para R$ 4,50, o que representa um aumento de 28,6%.

Além da Mega-Sena, as demais modalidades de apostas ficaram mais caras. O preço da LotoFácil subiu de R$ 2 para R$ 2,50; a Quina passou de R$ 1,50 para R$ 2; a Lotomania foi de R$ 1,50 para R$ 2,50; o preço da Dupla Sena aumentou de R$ 2 para R$ 2,50; o valor da Lotomania subiu de R$ 2 para R$ 3; a Loteca passou de R$ 2 para R$ 3; e a Lotogol foi reajustada de R$ 1 para R$ 1,50.