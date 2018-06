SÃO PAULO- A Mega-Sena acumulou e deve pagar R$ 4,7 milhões no próximo sorteio, previsto para ser realizado no dia 8 deste mês. Ninguém acertou as seis dezenas que premiariam no concurso 1246. São elas: 10-37-40-43-57-59.

Ao todo 46 apostadores ganharam a Quina e receberão cerca de R$ 25,3 mil; a quadra saiu para 3.939 pessoas, no valor de R$ aproximadamente R$ 422 para cada.