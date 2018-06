Mega Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena no concurso 895, feito na noite de quarta-feira, 22. Com isso, o prêmio acumulou e a expectativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio pague R$ 40 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas no sorteio do sábado, 25. As dezenas sorteadas pela Caixa, em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, foram: 02 - 41 - 43 - 55 - 57 - 58. A Quina teve 82 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 29.366,19. E a Quadra foi acertada por 6.473 apostadores, que vão receber o prêmio de R$ 370,60. As apostas para o sorteio de sábado podem ser feitas em qualquer Lotérica do País.