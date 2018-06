Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 50 milhões neste sábado

O concurso nº 1587 da Mega-Sena, que sorteou quase R$ 41 milhões nessa quarta-feira, 2, não obteve vencedores. Para este sábado, 5, o valor acumulado será de R$ 50 milhões.

O sorteio dessa quarta, realizado em Osasco, premiou 179 pessoas pela quina, com R$ 25.221,63, e 12.440 foram sorteados pela quadra, com R$ 518,45. As dezenas sorteadas foram 08 - 19 - 21 - 30 - 52 - 56.

Os sorteios da Mega são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 2 e os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País.