Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 7,5 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 1138 da Mega-Sena sorteados, na quinta-feira, 24, véspera de Natal, em Tubarão, no sul de Santa Catarina.

Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF), com o prêmio acumulado, a loteria pode pagar no próximo concurso, que será realizado no sábado, 26, R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados ontem foram: 02 - 04 - 15 - 18 - 25 - 36.

Réveillon

Na véspera de ano-novo, a Caixa Econômica Federal (CEF) vai sortear cerca de R$ 90 milhões para o sortudo que acertar as dezenas da Mega-Sena da Virada. Esse valor ainda pode chegar aos R$ 100 milhões, não só pela arrecadação, mas também porque desde o começo de 2009, 5% do valor destinado a prêmios de todos os concursos têm sido reservados para o sorteio.

O prêmio da Mega-Sena da Virada não poder acumular. Se ninguém acertar as seis dezenas, a quantia será distribuída entre os que acertarem cinco números. As apostas estão abertas e poderão ser feitas até a véspera do sorteio.