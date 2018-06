Ninguém acertou as dezenas sorteadas no concurso 1064 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 11, em Londrina, no Paraná. A previsão de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 15, é de R$ 17 milhões. Os números sorteados foram:

04 - 16 - 19 - 28 - 29 - 49

74 ganhadores que fizeram a Quina vão receber R$ 25.699,66 cada um. Os 5.517 ganhadores que acertaram a Quadra vão receber R$ 210,50.