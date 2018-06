A Mega-Sena acumulou e deve pagar R$ 5 milhões no sorteio da próxima quarta-feira, 9. Nenhum apostador acertou as dezenas 04 - 15 - 43 - 47 - 50 - 60 sorteadas no sábado, 5, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Os 37 apostadores que acertaram cinco números vão receber R$ 31.924,48 e os 3.139 apostadores que acertaram quatro números vão ganhar R$ 537,57.