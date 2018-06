Mega-Sena acumula e prêmio deve ir a R$ 23 milhões

Não houve acertadores do concurso 1.045 da Mega Sena, que teve as dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 4, em Itabuna, na Bahia, pelo Caminhão da Sorte. O valor acumulado para o próximo concurso é R$ 19.241.182,43. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 7, é de R$ 23 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 - 05 - 06 - 17 - 31 - 50 A Quina foi acertada em 102 apostas, que receberão o prêmio individual de R$ 17.541,75. A Quadra teve 8.623 acertadores, que receberão R$ 207,50 cada um. A Caixa informa ainda que o valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1.050) é de R$ 2.071.772,99 e o acumulado para o sorteio especial de Final de Ano já é de R$ 5.761.267,40.