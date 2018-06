Mega Sena acumula e prêmio deve ultrapassar R$ 3 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 908 da Mega Sena, acumulando para o próximo sorteio R$ 3.222.281,26. A quina teve 120 contemplados, cabendo a cada um R$ 8.660,71. Os 6.205 ganhadores da quadra recebem prêmio individual de R$ 166,86. Não houve acertadores para as cinco dezenas do concurso 1811 da Quina, ficando acumulada para o concurso vindouro a quantia de R$ 395.160,82. A quadra teve 275 vencedores, com cada um embolsando R$ 1.436,95. Para os 5.892 contemplados do terno, a Caixa paga prêmio individual de R$ 89,09. Não houve ganhadores com 20 dezenas corretas no concurso 764 da Lotomania, acumulando para o próximo sorteio R$ 1.727.639,62. Também não houve vencedores com nenhuma dezena certa. Com 19 acertos, 14 contemplados, prêmio para cada um de R$ 22.325,34; com 18 acertos, 211 ganhadores, prêmio para cada um de R$ 1.481,30; com 17 acertos, 1.747 vencedores, prêmio para cada um de R$ 89,13 e com 16 acertos 10.940 contemplados, que recebem prêmio individual de R$ 14,