Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 14 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do do concurso 1.051 da Mega Sena. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 28, é de R$ 14 milhões. Os números sorteados na quarta-feira, 25, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, foram: 07 - 10 - 11 - 13 - 43 - 57. A Quina foi acertada em 66 apostas, que receberão prêmio individual de R$ 11.893,94 . A Quadra teve 5.281 acertadores e vai pagar R$ 148,65 a cada um. A Caixa Federal informa anda que o valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (1.055) é de R$ 2.326.517,33 e para o sorteio especial de final de ano já é R$ 7.622.521,57.