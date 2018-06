Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 27 mi

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.089 e o prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez nesta quarta-feira, 8. O próximo sorteio, a ser realizado neste sábado, deve pagar cerca de R$ 27 milhões. O rateio desta noite aconteceu na cidade de Ipameri, Goiás.

Os números sorteados foram 02 - 18 - 20 - 32 - 37 e 48. Outras 93 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 17.263,31 cada pela Quina. E 6.101 mil apostadores acertaram a Quadra, cujo prêmio invidual será de R$ 375,93.

Lotomania e Federal

Os números do concurso 947 da Lotomania, também sorteados nesta noite, foram 01 - 04 - 07 - 08 - 10 - 18 - 23 - 25 - 29 - 30 - 35 - 37 - 46 - 54 - 69 - 72 - 77 - 81 - 83 e 93. Nenhum apostador acertou ou errou todas as 20 dezenas sorteadas, e o prêmio acumulado é de R$ 1,8 milhão. O próximo concurso é no sábado, dia 11.

Foram 12.816 apostas que acertaram 16 dezenas e ganharão R$ 17,85 cada; outras 2.355 vão levar R$ 97,15 por terem acertado 17 dezenas; 283 acertaram 18 números e vão ganhar R$ 1.131,89 e 15 pessoas acertaram 19 dezenas e levarão R$ 21.354,94

Já o prêmio da Loteria Federal foi para o bilhete número 60.034, comprado em São Paulo, cujo prêmio é de R$ 250 mil. Os outros números sorteados foram 68.071 (2º), 22.206 (3º), 20.282 (4º) e 00.055 (5º).