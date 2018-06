Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.034 da Mega-Sena e o prêmio principal para o sorteio especial de Final de Ano é de R$ 35 milhões. Os números sorteados neste sábado em Iporã, no Paraná, foram: 01 - 03 - 18 - 20 - 42 - 49. A quina foi acertada em 61 apostas e vai pagar prêmio individual de R$ 19.548,37. Com 4.635 acertadores, a Quadra vai pagar R$ 257,27 a cada um.