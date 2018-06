Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 5 milhões

SÃO PAULO- Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena e o prêmio acumulado para o próximo jogo, marcado para o dia 6, deve chegar a R$ 5 milhões. Os números sorteados no concurso 1228, realizado nesta quarta-feira, 3, foram 10-23-36-50-52-60.

No jogo feito na cidade de Tauá, no Ceará, 43 apostadores ganharam a Quina e levaram cerca de R$ 24,7 mil; outros 3.050 foram premiados com R$ 498 da Quadra.