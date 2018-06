Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 6 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 992 da Mega Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 3.844.685,43. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 6 milhões. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte neste sábado, 2, no município de Aragarças, em Goiás, foram: 01 - 04 - 06 - 08 - 25 - 28. A Quina teve 330 acertadores que vão levar R$ 3.731,21 cada um. Já a Quadra teve 13.216 acertadores que devem receber R$ 93,17. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (995) é de R$ 9.294.009,32.