Mega Sena acumula e prêmio pode pagar R$ 18 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.184 da Mega Sena, sorteadas na quarta-feira, 2, e a estimativa de prêmio do próximo prêmio está em R$ 18 milhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), os números sorteados foram: 04-09-23-27-28-30. A Quina teve 134 ganhadores (prêmio de R$ 8.850 mil) e a Quadra, 7.342 ganhadores (prêmio R$ 230,75).

O próximo sorteio será no sábado, 5. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do próprio sábado.