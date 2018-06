Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões

Neste sábado, 25, a Caixa Econômica Federal sorteou os números do concurso 1907 da Mega-Sena. O valor do prêmio era de R$ 30 milhões, e os números sorteados foram: 03 - 25 - 35 - 38 - 44 - 48.

Mas ninguém acertou as seis dezenas e, mais uma vez, o prêmio acumulou e agora é de R$ 35 milhões. O valor fica para o próximo concurso, cujo sorteio será realizado na próxima quarta-feira, 1º de março.

Neste sábado, 55 apostadores ganharam a Quina e vão receber R$ 42.855,91 cada um. Outras 4.353 pessoas acertaram a quadra e cada uma vai receber R$ 777,54.

As apostas da Mega-Sena custam a partir de R$ 3,50 e podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do País, até as 19h do dia do sorteio. A probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50 milhões, para uma aposta simples, com seis números, e de 1 em 10 mil para a aposta máxima, de 15 números, que custa R$ 17.517,50.