Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso de número 951 da Mega Sena. O próximo sorteio, que corre no sábado, deve pagar R$ 17 milhões. Os números sorteados em Francisco Beltrão/PR nesta quarta-feira, 12, são: 14 - 24 - 34 - 39 - 49 - 55. A Quina teve 41 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 33.969,92. E a Quadra foi acertada por 3.894 apostadores, cujo prêmio é de R$ 357,67.