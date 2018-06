Mega Sena acumula e vai pagar R$ 19 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 981 da Mega Sena desta quarta-feira, 25. As dezenas 01 - 08 - 34 - 41 - 53 - 58 foram sorteadas em Barreiras, na Bahia. Acumulada, a Mega Sena deve pagar R$ 19 milhões no sorteio que será feito no próximo sábado, 28. A Quina teve 74 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 20.200,29. E a Quadra foi acertada por 4.974 apostadores, cujo prêmio é de R$ 300,53. A Caixa Econômica Federal relembra que para o próximo concurso com final 5 (985) o prêmio já está acumulado em R$ 3.634.529,95.