Mega Sena acumula e vai pagar R$ 24 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena na quarta-feira, 5, e o prêmio acumulou em R$ 24 milhões. As dezenas 18 - 20 - 36 - 53 - 54 - 58 foram sorteadas no Caminhão da Sorte, em São Luís, no Maranhão. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 948 apostadores vão receber R$ 951,79 pela Quina e 3.559 pessoas vão receber os R$ 252,57 da Quadra. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado no sábado, 8, e as apostas podem ser feitas em qualquer Lotérica do País. Resultado oficial no site da Caixa Econômica Federal.