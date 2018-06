Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 924 da Mega Sena e o prêmio voltou a acumular. A estimativa para o prêmio do próximo concurso é de R$ 40 milhões. A Quina teve 90 acertadores, que vão receber cada um o valor de R$ 22.081,88. Já a Quadra foi feita por 7.236 apostadores e cada um vai receber o valor de R$ 273,61. Veja os números sorteados: 02 - 20 - 21 - 27 - 51 - 60