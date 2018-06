Mega Sena acumula; Lotomania sai para Minas e Tocantins A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 738 da Mega Sena: 14 - 15 - 26 - 30 - 42 - 54 Não houve acertador da sena neste sorteio, e o prêmio ficou acumulado em R$ 13.745.772,39. A quina teve 47 acertadores, prêmio de R$ 26.720,69. A quadra foi acertada por 4.178 apostadores, prêmio de R$ 299,45. A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (740) o prêmio está acumulado em R$ 5.348.310,77. A estimativa de prêmio para a sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 16 milhões. A CEF também divulgou o resultado do concurso 594 da Lotomania: 05 - 07 - 10 - 20 - 25 - 29 - 38 - 45 - 52 - 54 58 - 67 - 70 - 71 - 72 - 76 - 86 - 87 - 89 - 98 Uma aposta realizada em Minas Gerais teve 20 acertos, prêmio de R$ 2.725.911,28. No estado de Tocantins, uma aposta não teve acerto algum, prêmio de R$ 176.520,61. Com 19 acertos, 27 apostadores vão receber R$ 13.075,60; com 18 acertos, 357 apostadores vão receber R$ 988,91; com 17 acertos, 3.262 apostadores vão receber R$ 53,91; com 16 acertos, 26.773 apostadores vão receber R$ 9,38. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 400.000,00.