Mega Sena acumula; Lotomania sai para o Rio de Janeiro A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 780 da Mega Sena: 07 - 10 - 28 - 50 - 51 - 59 Não houve acertado da sena, e o prêmio ficou acumulado em R$ 21.030.186,72. A quina teve 43 acertadores, prêmio de R$ 26.754,56. A quadra foi acertada por 3.828 apostadores, cujo prêmio é de R$ 299,40. A CEF relembra que para o próximo concurso com final cinco (785) o prêmio já está acumulado em R$ 1.438.057,63. A estimativa de prêmio para a sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 23 milhões. A CEF também o resultado do concurso 636 da Lotomania: 02 - 03 - 06 - 11 - 13 - 17 - 19 - 33 - 34 - 35 37 - 42 - 50 - 58 - 63 - 65 - 66 - 85 - 86 - 91 Uma aposta realizada no Rio de Janeiro teve 20 acertos e rendeu ao acertador 1.384.660,14. Não houve aposta com zero acerto e, assim, o prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, já está acumulado em R$ 133.542,32. Com 19 acertos, 16 apostadores vão receber R$ 16.692,79; com 18 acertos, 216 apostadores vão receber R$ 1.236,51; com 17 acertos, 1.843 apostadores vão receber R$ 72,19; com 16 acertos, 10.932 apostadores vão receber R$ 12,18. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, é de R$ 500 mil.