Mega-Sena acumula mais uma vez; confira os números

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez neste sábado, 7. O sorteio do concurso 976 foi feito em Redenção, no Pará, no caminhão da sorte da Caixa Econômica Federal (CEF). O valor do prêmio para este sábado era de R$ 13,6 milhões. As dezenas sorteadas foram 14, 23, 25, 28, 38 e 53. Para o próximo sorteio, no dia 11, a estimativa da Caixa é que o prêmio seja de R$ 16 milhões. Para o próximo concurso com final zero (980), no dia 21, a estimativa de prêmio é de R$ 3,6 milhões.