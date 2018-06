Mega Sena acumula mais uma vez e prêmio paga R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 896 da Mega Sena, no sábado, 25, e o prêmio acumulou mais uma vez. Com isso, o sorteio da próxima quarta-feira, 29, vai pagar R$ 45 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas no sábado, na cidade de Cruzeiro, no interior do Paraná, foram 05 -11 - 22 - 31 - 35 - 41. De acordo com informações da Caixa, 98 apostadores acertaram cinco das seis dezenas e vão receber o prêmio de R$ 31.002,68. Outras 10.769 pessoas acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e podem sacar o prêmio de R$ 281,06.