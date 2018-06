Mega-Sena acumula novamente

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1026 da Mega Sena. O prêmio acumulou para o próximo concurso em aproximadamente R$ 22 milhões. A quina teve 92 ganhadores que receberão cada um o valor de R$ 19.600,34. A quadra teve 7.192 acertadores e vão receber cada um R$ 250,73. Os números sorteados foram: 06 - 10 - 17 - 33 - 51 - 53 Quina Um apostador de Contagem, em Minas Gerais, acertou as cinco dezenas do concurso 1985 da Quina e receberá o valor de R$ 1.367.013,13. A quadra teve 135 acertadores, que vão receber o valor de R$ 3.984,15 e o Terno foi feito por 7.497 apostadores. Cada um leva o prêmio de R$ 95,66. A seguir os números sorteados: 27 - 29 - 67 - 69 - 74 Lotomania Nenhum apostador fez os 20 acertos e Zero acerto do concurso 884 da Lotomania e o prêmio acumulou em aproximadamente R$ 1,200 milhão. Três apostadores fizeram os 19 acertos e receberão 90.902,77. Os demais acertos são: 140 fizeram 18 acertos, e receberão R$ 1.947,92. Dezessete acertos foram feitos por 1.341 apostadores e ganharam R$ 101,68; Dezesseis acertos foram feitos por 7.784 apostadores e terão R$ 17,52. Os números sorteados foram: 03 - 06 - 11 - 14 - 19 - 20 - 30 - 31 - 32 - 38 - 47 - 55 - 57 - 58 - 61 - 64 - 70 - 86 - 88 - 95