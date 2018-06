Mega Sena acumula; Quina sai para RJ e BA Não houve ganhadores para o principal prêmio do concurso 741 da Mega Sena e o prêmio acumulou em R$ 1.145.248,54. Pela quina, o prêmio é de R$ 28.453,38 aos 23 ganhadores. A Quadra pagará R$ 305,65 aos 2.133 bilhetes premiados. As dezenas sorteadas foram: 24 - 26 - 27 - 36 - 39 - 59. Um apostador do Rio de Janeiro e outro da Bahia acertaram o principal prêmio do concurso 1568 da Quina e receberão R$ 154.499,15. Pela Quadra, 233 pessoas receberão R$ 1.326,18. O Terno teve 10.329 ganhadores que receberão R$ 39,74. As dezenas sorteadas foram: 05 - 25 - 27 - 29 - 63.