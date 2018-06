Mega-Sena acumulada paga 7 milhões nesta quarta

Após acumular por dois concursos consecutivos, a Mega-Sena vai render R$ 7 milhões ao apostador que acertar os seis números do concurso 1.148, cujo sorteio será realizado nesta quarta-feira, 27, a partir das 20 horas (horário de Brasília), na cidade de Cerqueira César, interior de São Paulo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os R$ 7 milhões aplicados na poupança garantem ao acertador um rendimento mensal de R$ 35 mil. Com essa quantia, o ganhador pode investir na compra de 333 automóveis populares ou 47 apartamentos de classe média. As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta e o valor mínimo (seis dezenas) é de R$ 2.

No ano passado, a Mega-Sena ofertou R$ 1,18 bilhão em prêmios, um valor 65,3% maior do que o de 2008 (R$ 714 milhões). Já na quantidade de ganhadores o acréscimo foi de 25% em 2009. Em 2008 foram premiados 660 mil apostadores, contra 825 mil no ano passado.