Mega-Sena acumulada paga R$ 16 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado, 9, o sorteio do concurso 942 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado e a estimativa é de que o apostador que acertar os seis números levará cerca de R$ 16 milhões. Os números sorteados no concurso 941 da Mega-Sena, realizado na última quarta-feira, foram: 10 - 11 - 15 - 27 - 53 - 60. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) em qualquer uma das 9 mil casas lotéricas espalhadas por todo o País. A aposta mínima é de R$ 1,50.