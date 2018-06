Depois de acumular pela sexta vez, o concurso numero 881 da Mega Sena promete pagar cerca de R$ 18 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas na quarta-feira, 4. Aplicado na poupança, o valor teria em apenas um mês rendimento aproximado de R$ 130 mil. O sorteio será em Palmas, no Tocantins, e as apostas poderão ser feitas até 19 horas em uma das 9 mil casas lotéricas espalhadas pelo País.