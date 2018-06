Mega-Sena acumulada paga R$ 27,5 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - Acumulada, a Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira, 11, um prêmio de R$ 27,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, poderá ter um renda de R$ 143 mil por mês, segundo cálculos da Caixa.

Os jogos podem ser feitos até as 19 horas (horário de Brasília) nas 12.600 casas lotéricas do País. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem apostar pelo computador. A aposta simples custa R$ 2.

Mega da Virada. Já é possível desde o mês passado apostar na Mega da Virada, que é sorteada no dia 31 de dezembro, com estimativa de prêmio de R$ 200 milhões. O prêmio da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números e assim sucessivamente.