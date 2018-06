Mega-Sena acumulada paga R$ 30 milhões neste sábado

A Mega-Sena acumulada vai pagar R$ 30 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas neste sábado, 4.

O sorteio de hoje será feito às 20 horas, em Rio Negrinho, Santa Catarina. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até uma hora antes do sorteio.

Segundo cálculos da Caixa, quem levar os R$ 30 milhões pode ganhar até R$ 170 mil mensais caso o dinheiro seja depositado na poupança. A aposta simples, de seis números, custa R$ 2.

Mega da Virada

Quem quiser também pode fazer as apostas para a Mega da Virada, prêmio especial de fim de ano, sorteado no dia 31 de dezembro, que deve chegar a R$ 150 milhões. O valor supera o do ano passado, quando acertadores dividiram o prêmio de R$ 144,9 milhões. Até o momento, o acumulado do prêmio já soma R$ 56.156.615,97.

As apostas custam o mesmo que as de um concurso comum (R$ 2), mas o prêmio da Mega da Virada conta com o dinheiro de parte das apostas feitas ao longo do ano em todos os concursos do ano.